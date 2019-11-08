Лундквист едва не побил личный рекорд по сейвам за один период

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Главным героем матча снова голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. 37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Особенно энергозатратным для ветерана «Рейнджерс» выдался первый период, в котором Хенрик парировал 22 броска из 22.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ-2019/20

Лундквисту не хватило всего одного броска, чтобы повторить личный рекорд по сейвам за один период. 21 ноября 2013 года Хенрик отразил 23 броска в одном периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».