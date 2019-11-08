Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом». Шайба попала ему в лицо

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.

Российский защитник «лавин» Никита Задоров досрочно завершил матч, получив травму в ходе второго периода. В одном из эпизодов шайба попала хоккеисту в лицо. После матча главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сказал, что не имеет информации о состоянии здоровья Задорова.

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Нападающий хозяев Йоонас Донской стал автором хет-трика. Натан Маккиннон забил гол и сделал три результативные передачи. Российский форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард хозяев Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 85 игр.