Сергачёв — о закрытости Кучерова: люди задают ему неправильные вопросы
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о поведении партнёра по команде Никиты Кучерова, который редко и очень неохотно даёт интервью.
«Быть закрытым с прессой — это его право. Для меня самое главное, что он хороший человек и мне с ним приятно общаться.
Порой он бывает злым? Ну, потому что ему задают вопросы из серии «Почему вы так плохо играете?». В прошлом году, когда у Кучерова было в первых 12 матчах 12 очков, ему кто-то из русских репортёров задал вопрос: «Никита, а как вы объясните своё плохое начало?» В смысле плохое начало? Меня бы тоже задело такое отношение. К нему иногда подходят люди и задают неправильно вопросы. Можно же всегда найти подход», — цитирует Сергачёва Sport24.
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- 8 ноября 2019
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