Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Югрой», информирует пресс-служба челябинского клуба.

Кравцов сыграет в третьем звене с Никитой Тертышным и Александром Подкорытовым.

Полный состав «Челмета»:

Федотов;

Жиляков – Алексеев, Кориневский – Шадрин – Гришаков;

Лавриненко – Кирпичников, Кулиев – Мансуров – Кошурников;

Ясинский – Шепелев, Тертышный – Подкорытов – Кравцов;

Мякишев – Микулович, Тарасов – Шафигулин – Зиновьев.

Отмечается, что последний раз форвард надевал форму фарм-клуба «Трактора» в сезоне-2017/18. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 1 (1+0) очком при показателе полезности "+1".