Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Югрой», информирует пресс-служба челябинского клуба.

Кравцов сыграет в третьем звене с Никитой Тертышным и Александром Подкорытовым.

Полный состав «Челмета»:

Федотов;
Жиляков – Алексеев, Кориневский – Шадрин – Гришаков;
Лавриненко – Кирпичников, Кулиев – Мансуров – Кошурников;
Ясинский – Шепелев, Тертышный – Подкорытов – Кравцов;
Мякишев – Микулович, Тарасов – Шафигулин – Зиновьев.

Отмечается, что последний раз форвард надевал форму фарм-клуба «Трактора» в сезоне-2017/18. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 1 (1+0) очком при показателе полезности "+1".

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее
Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019