Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Югрой», информирует пресс-служба челябинского клуба.
Кравцов сыграет в третьем звене с Никитой Тертышным и Александром Подкорытовым.
Полный состав «Челмета»:
Федотов;
Жиляков – Алексеев, Кориневский – Шадрин – Гришаков;
Лавриненко – Кирпичников, Кулиев – Мансуров – Кошурников;
Ясинский – Шепелев, Тертышный – Подкорытов – Кравцов;
Мякишев – Микулович, Тарасов – Шафигулин – Зиновьев.
Отмечается, что последний раз форвард надевал форму фарм-клуба «Трактора» в сезоне-2017/18. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 1 (1+0) очком при показателе полезности "+1".
В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее
Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.
- 8 ноября 2019
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