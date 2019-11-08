Игорь Бобков займёт место в воротах сборной России в матче со Швецией

Сборная России определилась с вратарём на второй матч первого этапа Евротура — Кубок Карьяла. Место в воротах займёт голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.
В стартовом матче турнира с командой Финляндии ворота сборной защищал Иван Бочаров. Голкипер московского «Динамо» парировал 18 бросков из 22 и потерпел поражение со счётом 3:4.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).
Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).
Расписание оставшихся матчей:
9 ноября, 14:30 (мск). Швеция — Россия
10 ноября, 14:30. Россия — Чехия.
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