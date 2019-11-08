Юрзинов: говорить можно долго и красиво. Не хочу кормить пустыми обещаниями

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов поделился мнением о составе «Трактора» и тактике команды.

«Шаров и Исаев? Нам нужна свежая кровь, поэтому мы просматриваем всех: и молодых, и тех, кто раньше попадал в состав. Получается, нужно решать две задачи: достижение результата и очень аккуратное введение игроков в команду, так как пришёл новый тренер, и мы, конечно, немного меняем модель игры, посмотрим, кто подходит, кто как будет стараться. В первую очередь скажу, что нужны уверенные в себе игроки, которые готовы сражаться и не бояться ответственности.

Слабая реализация моментов у «Трактора»? На реализацию моментов нужно обращать внимание в первую очередь, так как на финских и канадских площадках наносится много бросков, и очень важно их качество. Надо относиться к своим шансам бережно, не нужно наносить бросок ради статистики. Вообще, размеры площадок влияют на тактику, какие-то тактические построения, становится немного сложнее перестраиваться. На мой взгляд, нужно прийти к какому-то оптимальному варианту.

По поводу того, как будет играть «Трактор», я не хочу ничего обещать. Говорить можно долго и красиво, и я не хочу никого кормить пустыми обещаниями. Мы просто каждый день будем делать всё, что от нас зависит, чтобы попасть в плей-офф», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.