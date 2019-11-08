Рукавишников: приехал в «Ак Барс» за Кубком Гагарина. Нам по силам выиграть его

Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников прокомментировал первую тренировку с новой командой и рассказал, с каким настроением воспринял переезд в столицу Татарстана.



«Приехали с боевым настроением, только за Кубком Гагарина. Уже поднимал его над головой — знаю, что это такое и что нам по силам это сделать. Приехали накануне вечером, освоиться пока не успели. Благо знаю ребят в команде, уже были знакомы, поэтому как-то легче.



Обмен воспринял только с позитивом. Система Квартальнова мне вполне подходит. Хоккей Дмитрия Вячеславовича я знаю давно, знаком с ним. Успели только поздороваться, сейчас провели тренировку. Основной разговор, наверное, будет позже, поскольку недавно прилетели. Так что всё впереди.



Конечно, помогает, что я приехал в «Ак Барс» с Тихоновым, но мы со многими ребятами в сборной пересекались. Надеюсь, коллектив примет меня хорошо», — приводит слова Рукавишникова официальный сайт казанского клуба.

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