Овечкин и Бекстрём сделали «птичку» во время интервью с Кузнецовым
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий столичного клуба Никлас Бекстрём проявили себя в ходе интервью с форвардом Евгения Кузнецова.
Хоккеисты «Кэпиталз» повторили «птичку» Евгения, когда тот беседовал с североамериканским репортёром. «Птичка» является фирменным празднованием гола российского хоккеиста.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» RMNB.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ) Кузнецов записал на свой счёт две результативные передачи. Овечкин забросил две шайбы и отметился голевым пасом. Столичная команда продлила победную серию до пяти матчей.
Кузнецов пропустил старт сезона из-за трёхматчевой дисквалификации. НХЛ наказала российского форварда за употребление кокаина.
Овечкин всё ближе к рекорду Гретцки! Сделал дубль, ему улыбались даже соперники
А передача Кузнецова в первом голе — это что-то фантастическое.
- 8 ноября 2019
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