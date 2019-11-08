Овечкин и Бекстрём сделали «птичку» во время интервью с Кузнецовым

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий столичного клуба Никлас Бекстрём проявили себя в ходе интервью с форвардом Евгения Кузнецова.



Хоккеисты «Кэпиталз» повторили «птичку» Евгения, когда тот беседовал с североамериканским репортёром. «Птичка» является фирменным празднованием гола российского хоккеиста.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» RMNB.



В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ) Кузнецов записал на свой счёт две результативные передачи. Овечкин забросил две шайбы и отметился голевым пасом. Столичная команда продлила победную серию до пяти матчей.



Кузнецов пропустил старт сезона из-за трёхматчевой дисквалификации. НХЛ наказала российского форварда за употребление кокаина.