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Гурьянов: люблю готовить, хотя я не шеф-повар из передачи «Смак»

Гурьянов: люблю готовить, хотя я не шеф-повар из передачи «Смак»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал, что занимается решением квартирного вопроса в Техасе.

«Как раз решаю квартирный вопрос со своим агентом. Жить в гостиницах тоже неплохо, но в некоторых номерах нет кухни. А я люблю что-то приготовить. Не скажу, что я шеф-повар из передачи «Смак». Но для души готовлю. Например, лосось с рисом. Ем с удовольствием. А когда живёшь дома, плюс в том, что можешь стирать вещи в машинке. Не нужно часто ходить в химчистку. Жить дома лучше», — приводит слова Гурьянова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний Гурьянов провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «+5».

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