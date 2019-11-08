ХК «Сочи» расторг контракт с форвардом Крикуновым
Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Ильёй Крикуновым, сообщает пресс-служба черноморского клуба.
Крикунов выступал за «леопардов» с 2014 по 2017 год, а также в сезоне-2019/20. В общей сложности нападающий провёл 202 матча за южан, в которых набрал 122 (45+77) очка при показателе полезности «+15».
В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 25 матчах регулярного чемпионата страны забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-8» и шести минутах штрафного времени.
В КХЛ форвард также выступал за «Автомобилист», «Амур», «Торпедо», «Атлант». В 505 матчах лиги нападающий набрал 279 (101+178) очков с показателем полезности «+22».
Главный тренер «Сочи» раскритиковал лидеров команды за игру в матче с «Амуром»
- 8 ноября 2019
-
21:00
-
20:29
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:35
-
18:51
-
18:36
-
18:11
-
17:42
-
17:36
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
16:09
-
15:55
-
15:25
-
15:01
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:38
-
11:23
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
10:20
Партнерский контент