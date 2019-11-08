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ХК «Сочи» расторг контракт с форвардом Крикуновым

ХК «Сочи» расторг контракт с форвардом Крикуновым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Ильёй Крикуновым, сообщает пресс-служба черноморского клуба.

Крикунов выступал за «леопардов» с 2014 по 2017 год, а также в сезоне-2019/20. В общей сложности нападающий провёл 202 матча за южан, в которых набрал 122 (45+77) очка при показателе полезности «+15».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 25 матчах регулярного чемпионата страны забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-8» и шести минутах штрафного времени.

В КХЛ форвард также выступал за «Автомобилист», «Амур», «Торпедо», «Атлант». В 505 матчах лиги нападающий набрал 279 (101+178) очков с показателем полезности «+22».

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