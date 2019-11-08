Кучеров применил силовой приём против Соботки, отправив соперника в раздевалку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выясняют отношения в Стокгольме.
«Молнии» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Никиты Кучерова, которому ассистировали Брейден Пойнт и Кевин Шаттенкирк. Для россиянина гол стал 5-м в сезоне.
Позже россиянин применил силовой приём против нападающего «клинков» Владимира Соботки, в результате которого хоккеист «Баффало» отправился в раздевалку.
Посмотреть видео можно в «твиттере».
Кучеров проводит 14-й матч в нынешнем сезоне. Теперь на его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.
В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза «Арт Росс Трофи», набрав 128 очков. Он опередил ближайшего преследователя, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на 12 баллов.
- 8 ноября 2019
-
22:58
-
22:29
-
22:22
-
21:55
-
21:28
-
21:00
-
20:29
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:35
-
18:51
-
18:36
-
18:11
-
17:42
-
17:36
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
16:09
-
15:55
-
15:25
-
15:01
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:38