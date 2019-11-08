Кучеров применил силовой приём против Соботки, отправив соперника в раздевалку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выясняют отношения в Стокгольме.



«Молнии» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Никиты Кучерова, которому ассистировали Брейден Пойнт и Кевин Шаттенкирк. Для россиянина гол стал 5-м в сезоне.



Позже россиянин применил силовой приём против нападающего «клинков» Владимира Соботки, в результате которого хоккеист «Баффало» отправился в раздевалку.

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Кучеров проводит 14-й матч в нынешнем сезоне. Теперь на его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.



В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза «Арт Росс Трофи», набрав 128 очков. Он опередил ближайшего преследователя, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на 12 баллов.