Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кучеров применил силовой приём против Соботки, отправив соперника в раздевалку

Кучеров применил силовой приём против Соботки, отправив соперника в раздевалку
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выясняют отношения в Стокгольме.

«Молнии» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Никиты Кучерова, которому ассистировали Брейден Пойнт и Кевин Шаттенкирк. Для россиянина гол стал 5-м в сезоне.

Позже россиянин применил силовой приём против нападающего «клинков» Владимира Соботки, в результате которого хоккеист «Баффало» отправился в раздевалку.

Посмотреть видео можно в «твиттере».

Кучеров проводит 14-й матч в нынешнем сезоне. Теперь на его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза «Арт Росс Трофи», набрав 128 очков. Он опередил ближайшего преследователя, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на 12 баллов.

«Тампа» перестала быть непобедимой. Самая яркая команда НХЛ потерялась в себе
Это временный кризис или начало полного провала?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019