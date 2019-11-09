Результаты матчей НХЛ за 8 ноября 2019 года

8 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3. Матч состоялся в Стокгольме. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился пятым голом в сезоне.

«Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз» — 4:2

«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:1

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».