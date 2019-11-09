Результаты матчей НХЛ за 8 ноября 2019 года
8 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3. Матч состоялся в Стокгольме. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился пятым голом в сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк) – 03:19' (5x5) 0:2 Киллорн (Хедман, Стэмкос) – 16:14' (5x4) 1:2 Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб) – 35:43' (5x5) 1:3 Гурд (Марун, Пакетт) – 47:45' (5x5) 2:3 Райнхарт (Йокихарью, Олофссон) – 51:30' (5x5)
«Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз» — 4:2
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крейчи (Цегларик) – 01:09' (5x5) 1:1 Ларкин (Боуи, Бернье) – 02:41' (5x5) 2:1 Фаббри (Бертуцци, Манта) – 11:49' (5x4) 3:1 Фаббри (Бертуцци, Холовски) – 21:30' (5x4) 3:2 Крюг (Крейчи, Пастрняк) – 37:52' (5x4) 4:2 Манта (Бернье) – 58:32' (en)
«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:1
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Стечер, Бёзер) – 26:53' (5x5) 1:1 Рослович (Уилер, Пионк) – 31:54' (5x4) 2:1 Шайфли (Коннор, Пулман) – 36:54' (5x5) 3:1 Коннор – 53:35' (5x5) 4:1 Лаури (Копп, Перро) – 58:15' (en)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перссон) – 21:55' (5x5) 2:0 Хас (Беннинг, Расселл) – 35:45' (5x5) 3:0 Нил (Перссон, Чиассон) – 36:51' (5x5) 4:0 Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 46:02' (5x4)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
Кучеров нанёс травму Соботке. Фанаты «Баффало» требуют отомстить русскому игроку
Но за Соботку в «Сэйбрз» и не думали мстить. Зато Стэмкос с Сергачёвым налетели на Ристолайнена, когда тот вздумал обидеть Волкова.
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