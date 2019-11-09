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У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти

У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти. Игроку потребуется небольшая операция. Ранее главный тренер «лавин» Джаред Беднар сообщил, что Задоров выбыл на неопределённый срок.

Российский хоккеист досрочно завершил матч с «Нэшвилл Предаторз» (9:4), получив травму в ходе второго периода. В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо.

В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету уроженца Москвы одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 37 минутах штрафного времени.

Ранее клуб из штата Денвер потерял из-за травм голкипера Филипа Грубауэра, а также ведущих форвардов — Микко Рантанена и Габриэля Ландескога.

«Колорадо» вслед за Рантаненом и Ландескогом потерял основного вратаря Грубауэра
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