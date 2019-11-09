Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 9 ноября, в Финляндии продолжится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Во втором матче на турнире сборная России сыграет со Швецией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.



Расписание Кубка Карьяла 2019 года



В воротах российской команды сыграет голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова проиграли финнам со счётом 3:4.



Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:



вратари Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА);



защитники Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»);



нападающие Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу Команду Алексея Кудашова погубили индивидуальные ошибки и удаления.