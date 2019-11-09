Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 9 ноября, в Финляндии продолжится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Во втором матче на турнире сборная России сыграет со Швецией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.
Расписание Кубка Карьяла 2019 года
В воротах российской команды сыграет голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова проиграли финнам со счётом 3:4.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА);
защитники Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»);
нападающие Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).
- 9 ноября 2019
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:37
-
10:17
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:26
-
08:14
-
08:01
-
07:53
-
07:34
-
07:25
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
05:53
-
01:00
-
00:56
- 8 ноября 2019
-
23:48
-
23:19
-
22:58
-
22:29
-
22:22
-
21:55
-
21:28
-
21:00
-
20:29
-
20:17