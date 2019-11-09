Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» гостил у «Гранд-Рапидс Гриффинс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Статистика Егора Коршкова в регулярном чемпионате АХЛ сезона-2019/20
В составе «Торонто» единственную шайбу забросил нападающий Егор Коршков. Для российского форварда этот гол стал 7-м в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео гола можно на странице «Торонто Марлис» в «твиттере».
В сезоне-2019/20 уроженец Новосибирска провёл 12 матчей в регулярном чемпионате АХЛ. Он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи при нейтрайльном показетеле полезности и 12 минутах штрафного времени.
Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.
Челиос: Бэбкок будет давать шансы российским новичкам «Торонто»
- 9 ноября 2019
-
10:17
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:26
-
08:14
-
08:01
-
07:53
-
07:34
-
07:25
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
05:53
-
01:00
-
00:56
- 8 ноября 2019
-
23:48
-
23:19
-
22:58
-
22:29
-
22:22
-
21:55
-
21:28
-
21:00
-
20:29
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:35
-
18:51
-
18:36
-
18:11
Партнерский контент