Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» гостил у «Гранд-Рапидс Гриффинс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Статистика Егора Коршкова в регулярном чемпионате АХЛ сезона-2019/20



В составе «Торонто» единственную шайбу забросил нападающий Егор Коршков. Для российского форварда этот гол стал 7-м в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео гола можно на странице «Торонто Марлис» в «твиттере».



В сезоне-2019/20 уроженец Новосибирска провёл 12 матчей в регулярном чемпионате АХЛ. Он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи при нейтрайльном показетеле полезности и 12 минутах штрафного времени.



Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.