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Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ

Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» гостил у «Гранд-Рапидс Гриффинс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Статистика Егора Коршкова в регулярном чемпионате АХЛ сезона-2019/20

В составе «Торонто» единственную шайбу забросил нападающий Егор Коршков. Для российского форварда этот гол стал 7-м в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео гола можно на странице «Торонто Марлис» в «твиттере».

В сезоне-2019/20 уроженец Новосибирска провёл 12 матчей в регулярном чемпионате АХЛ. Он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи при нейтрайльном показетеле полезности и 12 минутах штрафного времени.

Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.

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АХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Гранд-Рапидс Гриффинс
Гранд-Рапидс
Окончен
4 : 1
Торонто Марлис
Торонто
0:1 Коршков – 03:49'   1:1 Задина (Пампел, Терри) – 25:32'   2:1 Пампел (Хикеттс, Терри) – 47:36'   3:1 Смит – 50:57'
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