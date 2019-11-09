Сборная России объявила состав на матч Кубка Карьяла со Швецией

Сегодня, 9 ноября, в Финляндии продолжится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Во втором матче на турнире сборная России сыграет со Швецией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск. Команда Алексея Кудашова проведёт встречу в следующем составе:



Расписание Кубка Карьяла 2019 года



Бобков (Самонов);

Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;

Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Жафяров;

Мищенко — Шарипзянов, Сошников — Алексеев — Каюмов, Кудрявцев.



В первой встрече на турнире сборная России проиграла финнам со счётом 3:4.



Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Финляндии и Чехии.

Россия – Швеция: битва непримиримых соперников. LIVE Всё самое интересное о втором матче команды Алексея Кудашова на Евротуре.