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Сборная России объявила состав на матч Кубка Карьяла со Швецией

Сборная России объявила состав на матч Кубка Карьяла со Швецией
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 9 ноября, в Финляндии продолжится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Во втором матче на турнире сборная России сыграет со Швецией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск. Команда Алексея Кудашова проведёт встречу в следующем составе:

Расписание Кубка Карьяла 2019 года

Бобков (Самонов);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Жафяров;
Мищенко — Шарипзянов, Сошников — Алексеев — Каюмов, Кудрявцев.

В первой встрече на турнире сборная России проиграла финнам со счётом 3:4.

Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Финляндии и Чехии.

Россия – Швеция: битва непримиримых соперников. LIVE
Всё самое интересное о втором матче команды Алексея Кудашова на Евротуре.
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