Россия – Швеция: битва непримиримых соперников. LIVE

Указанное в трансляции время – московское

14:25. Шведы готовы к бою.

14:10. Наша сборная на разминке.

13:50. «Мы давно знаем Юхана Гарпенлёва, знаем, чего от него ждать. Играющий человек, да и сама сборная Швеции по традиции всегда хорошо катается, любит контроль шайбы. Кардинально ничего не меняется, как и у финнов к примеру». Так говорил в интервью о сборной Швеции главный тренер россиян Алексей Кудашов.

«Новые игроки в сборной России не перестройка, а необходимость». Говорит Кудашов Ещё тренер подтвердил правдивость рассказа Крэйга Мактавиша о «Локомотиве» и рассказал, чего не хватает в игре Никиты Гусева в НХЛ.

13:35. Состав сборной России на матч со шведами:

Бобков (Самонов);

Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;

Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Жафяров;

Мищенко — Шарипзянов, Сошников — Алексеев — Каюмов, Кудрявцев.

13:15. Место в воротах сборной России займёт голкипер «Авангарда» Игорь Бобков.



В стартовом матче турнира с командой Финляндии ворота сборной защищал Иван Бочаров. Голкипер московского «Динамо» парировал 18 бросков из 22 и потерпел поражение со счётом 3:4.

13:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Карьяла. Соперником нашей сборной станет команда Швеции, которая ранее оказалась слабее чехов – 1:3. Отметим, что шведами руководит бывший помощник Рикарда Грёнборга, а ныне главный тренер Юхан Гарпенлёв.

Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу Команду Алексея Кудашова погубили индивидуальные ошибки и удаления.

Для главного тренера россиян Алексея Кудашова игра с «Тре Крунур» станет второй в качестве рулевого национальной команды. Пожелаем тренеру и всем игрокам удачи в непростой встрече на «Хартвалл-Арене», так как после поражения от финнов в первой игре (3:4) хочется только победы. Прежде всего, россиянам нужно прибавить в игре в неравных составах, а также в действиях на собственном пятаке. Уже известно, что место в воротах сборной России займёт голкипер «Авангарда» Игорь Бобков.