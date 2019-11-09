Семёнов: должны были лучше сыграть со Швецией, меньше голов пропускать

Нападающий сборной России Кирилл Семёнов прокомментировал победу над сборной Швеции (5:4 Б) в матче Кубка Карьяла.
«Как получилась неудачная концовка? Пропустили голы, вот так получилась. Не выдержали, плохая концентрация. В защите плохо сыграли.
Тренеры сказали, как играть против шведов. Хорошая, боевая команда у них, но мы должны были лучше сыграть. Настойчивее на ворота идти, меньше голов пропускать. Как можно меньше удаляться, потому что удаления ломают игру. Было много игры в меньшинстве, в большинстве, но всё равно удаления ломают.
Мечтал сыграть за сборную и забить? Конечно, ещё ребёнком всегда хотел выйти за страну, надеть майку, сыграть с флагом нашим. Мечта сбылась. Да, я тут. Остаётся только играть и доказывать игрой место в составе, чтобы дальше вызывали. Новая мечта? Мечты есть, но они при мне. Большинство из них сбылось, осталось не так много», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 9 ноября 2019
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