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Лидстрём: Далин ещё молод для такого давления, надо хорошо играть в обороне

Лидстрём: Далин ещё молод для такого давления, надо хорошо играть в обороне
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрём поделился мнением об игре защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина.

«Далин ещё слишком молод для такого давления. Ему всё ещё предстоит учиться играть в двусторонний хоккей. Если хочешь играть против лидеров соперника, надо хорошо играть в обороне. Это занимает время. Нельзя просто прийти и сразу играть против топ-звеньев.

Но вижу, что он очень быстро адаптировался к игре в хоккей на новом уровне. Далин показал это три года назад, играя за „Фрёлунду“ в лучшей шведской лиге. И то же самое было в НХЛ, когда он пришёл в лигу на фоне большого ажиотажа и со всем отлично справился. Одним из самых ярких впечатлений стала способность Далина быстро приспосабливаться к новому окружению», — цитирует Лидстрёма официальный сайт НХЛ.

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