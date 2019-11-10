«Вашинтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграл «Вегаc Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.
Счёт был открыт уже через 58 секунд после начала встречи — в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. На шестой минуте встречи Том Уилсон удвоил преимущество «Кэпиталз», однако в середине первого периода Макс Пасиоретти смог сократить разрыв.
Во втором периоде на 36-й минуте Йонас Зигенталер увеличил отрыв «Вашингтона» до двух шайб, но уже через две минуты «Оттава» ответила голом Райлли Смита.
В середине третьего периода в составе «Вашингтона» отличился Никлас Бэкстрём, а на последней минуте матча он отметился дублем, забросив шайбу в пустые ворота.
Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 очка, забросив шайбу и ассистировав Бэкстрёму в четвёртой результативной атаке «капиталистов». Он был признан первой звездой матча.
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
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