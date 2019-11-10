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«Вашинтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча

«Вашинтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграл «Вегаc Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.

Счёт был открыт уже через 58 секунд после начала встречи — в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. На шестой минуте встречи Том Уилсон удвоил преимущество «Кэпиталз», однако в середине первого периода Макс Пасиоретти смог сократить разрыв.

Во втором периоде на 36-й минуте Йонас Зигенталер увеличил отрыв «Вашингтона» до двух шайб, но уже через две минуты «Оттава» ответила голом Райлли Смита.

В середине третьего периода в составе «Вашингтона» отличился Никлас Бэкстрём, а на последней минуте матча он отметился дублем, забросив шайбу в пустые ворота.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 очка, забросив шайбу и ассистировав Бэкстрёму в четвёртой результативной атаке «капиталистов». Он был признан первой звездой матча.

Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кузнецов (Орлов, Врана) – 00:58' (5x5)   2:0 Уилсон (Врана) – 05:53' (5x5)   2:1 Пасиоретти – 08:57' (5x5)   3:1 Зигенталер (Бойд) – 35:32' (5x5)   3:2 Смит (Маршессо, Икин) – 37:27' (5x4)   4:2 Бекстрём (Карлсон, Кузнецов) – 51:30' (5x4)   5:2 Бекстрём (Оши, Карлсон) – 59:14' (en)
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