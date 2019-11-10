Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Вегаc Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметился ассистентским дублем, благодаря чему достиг отметки в 431 (98+333) очка в 706 матчах за карьеру в НХЛ. Американец вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона», превзойдя результат Скотта Стивенса (430 очков в 601 матче). Клубный рекорд среди защитников принадлежит шведу Калле Юханссону (474 балла в 983 матчах).
Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2019/20
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
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