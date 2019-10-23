Овечкин: создаём новый хештег: «Карлсона — в обладатели «Норрис Трофи!»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что запускает в социальных сетях новый хештег, посвящённый успешной игре защитника команды Джона Карлсона.
«Да, с сегодняшнего утра начинаем. «Джонни — на «Норриса» — этот хештег будем использовать. Посмотрим, что получится», — сказал Овечкин в эфире NBC.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals
Карлсон, забросивший две шайбы в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:2), стал первым защитником в сезоне, кто добрался до отметки в 20 очков. Кроме этого, Карлсон стал четвёртым игроком обороны в НХЛ, кто набрал 20 баллов в октябре — до него это делали Пол Коффи (дважды), Брайан Лич и Эл Макиннис.
Стоит добавить, что хештеги #Johnny4norris и #johnnyfornorris быстро стали очень популярны в «Твиттере».
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