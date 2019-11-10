Р. Ротенберг: есть Макдэвид, который умеет всё. В России тоже есть такие игроки

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о конечной цели программы подготовки хоккеистов «Красная машина».
«Конечный итог этой программы — подготовка идеальных хоккеистов. Вот есть Коннор Макдэвид, который умеет всё. У нас тоже есть такие молодые игроки. Вот Василий Подколзин может и обороняться, и играть в атаке, и блокировать броски. Мы стремимся к выращиванию таких игроков, чтобы они становились ещё лучше.
Важно делать акцент на общее развитие хоккея. Основная задача, чтобы у нас было больше хоккеистов, больше катков. У тренеров, начиная с детского уровня, были методические рекомендации и мониторинг выполнения этих рекомендаций. Но хоккей — вид спорта, где многое решают личности. Плюс есть особенности культуры. То, что сработает в США или Финляндии, не обязательно сработает у нас. Если поставить лучшего канадского тренера в любую нашу команду со своими правильными методиками, не факт, что он сможет выстроить отношения с игроками. Есть и языковой барьер. Выигрывает же та команда, где у тренерского штаба с игроками отношения выстроены на самом высоком уровне.
Что касается дальнейших мероприятий, то 22-23 ноября в Сочи мы презентуем нашу программу полностью. Это мобильное приложение, онлайн-уроки, видеокоучинг. Полгода люди снимали игровые моменты, тренировочный процесс. Есть теоретическая часть, где все описано с рекомендациями, и есть практическая часть, где все упражнения детально и наглядно показаны. Всё будет в открытом доступе, бесплатно абсолютно для всех. И эта программа будет обновляться и развиваться. Это первая полноценная программа для вида спорта в нашей стране. Такого пока нет ни в футболе, ни в баскетболе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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