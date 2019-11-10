Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 ноября 2019 года
9 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей. В них приняли участие 20 представителей России.
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска, но потерпел поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне, а нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников к голу добавил ещё и драку.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|34 из 36
|94,4
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|0
|-
|22.20
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|-1
|2
|2
|0
|2
|-
|15.48
|Волков (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|10.17
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|-
|15.18
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|14.14
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|0
|0
|5
|2
|1
|-
|15.54
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|5
|1
|3
|1
|25%
|15.41
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|+1
|0
|4
|0
|0
|36%
|18.08
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|6
|1
|1
|-
|21.21
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|0
|5
|1
|1
|71%
|19.08
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|3
|1
|1
|-
|14.42
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|0
|2
|0
|80%
|08.05
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|3
|4
|0
|57%
|11.54
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|15.24
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|1
|-
|25.32
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|3
|-
|21.34
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|2
|2
|1
|-
|19.20
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|2
|-
|12.00
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|17.01
- 10 ноября 2019
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11:04
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10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:20
-
08:08
-
08:00
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:10
-
06:56
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:15
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:49
-
05:33
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
03:38
-
02:00
-
00:00
- 9 ноября 2019
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23:44
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23:35
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23:29
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22:50
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