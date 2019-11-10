Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 ноября 2019 года

9 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей. В них приняли участие 20 представителей России.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска, но потерпел поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне, а нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников к голу добавил ещё и драку.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 34 из 36 94,4 1:2