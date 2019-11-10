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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

9 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей. В них приняли участие 20 представителей России.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска, но потерпел поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне, а нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников к голу добавил ещё и драку.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»34 из 3694,41:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0-12110-22.20
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+1-12202-15.48
Волков (н)«Тампа-Бэй»0+000100-10.17
Михеев (н)«Торонто»0+002100-15.18
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000311-14.14
А. Свечников (н)«Каролина»1+000521-15.54
Наместников (н)«Оттава»1+0+1513125%15.41
Малкин (н)«Питтсбург»0+2+1040036%18.08
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0+10611-21.21
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+10051171%19.08
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+20311-14.42
Каменев (н)«Колорадо»0+10002080%08.05
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1034057%11.54
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0+10201-15.24
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20111-25.32
Зайцев (з)«Оттава»0+000333-21.34
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+20221-19.20
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10132-12.00
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10011-17.01
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