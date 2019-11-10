Зюзин: Кудашов использует тактику Лемэра. Это должно принести результат

Второй номер драфта НХЛ-1996 экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин поделился впечатлениями от первых матчей сборной России под руководством Алексея Кудашова.

«На мой взгляд, на данном этапе сезона важен не столько результат, сколько просмотр игроков второго эшелона и выявление кандидатов, которые способны побороться за поездку в Швейцарию на чемпионат мира. С этой точки зрения мне понравились оба матча нашей команды. В её составе мы увидели несколько открытий, а значит, конкуренция за места в сборной обострится.

В тактическом плане команда Кудашова напомнила мою «Миннесоту», когда эту команду возглавлял Жак Лемэр. В России об этом, на мой взгляд, недооцененном тренере привыкли судить по чемпионскому «Нью-Джерси»-1995 и фирменным капканам «дьяволов», в которые попала даже русская пятёрка «Детройта».

Но в моей карьере в НХЛ это был самый грамотный и атакующий наставник, который в «Миннесоте» постоянно требовал от меня подключаться в нападение. Кстати, в том же «Нью-Джерси» именно у Лемэра сформировался Скотт Нидермайер, один из лучших атакующих защитников в истории НХЛ. Думаю, Кудашов где-то пытается использовать тактику Лемэра. Эта современная модель должна помочь росту хоккеистов и принести результат нашей сборной», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.