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Сборная России объявила состав на матч Кубка Карьяла с Чехией

Сборная России объявила состав на матч Кубка Карьяла с Чехией
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 10 ноября, в Финляндии завершается первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В третьем матче на турнире сборная России сыграет с Чехией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.

Расписание и турнирная таблица Кубка Карьяла 2019 года

Команда Алексея Кудашова сыграет в следующем составе:

Самонов (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Сошников;
Мищенко — Шарипзянов, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов, Кадейкин.

В первый игровой день сборная России уступила команде Финляндии (3:4), а вчера сломила сопротивлении сборной Швеции (5:4 Б).

Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Швеции и Финляндии.

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