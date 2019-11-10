Кудашов: матч с Чехией не получился. После первой ошибки команда остановилась

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о матче с чехами (0:3) на Кубке Карьяла.



«Однозначно матч сегодня не получился. Если до первой ошибки мы ещё играли, было движение и моменты, то после этого остановились. Перестали играть агрессивно. Отдельный момент — большинство, которое у нас выпало.



Итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал.



Игру «5 на 3» у нас даже не было возможности наиграть. Объяснили только через схемы, без тренировок. Здесь другой уровень, здесь намного сложнее забивать, чем на клубном уровне», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.