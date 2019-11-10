Кудашов — о том, зачем взяли в сборную Дыбленко: нужна была глубина состава

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после матча с Чехией (0:3) на Кубке Карьяла объяснил, зачем в команду вызвали защитника Ярослава Дыбленко. Хоккеист СКА стал единственным игроком, кто не провёл ни одного матча на турнире.
«На самом деле мы хорошо знаем его и решили проверить других игроков. Зачем было его звать? У нас должна была быть глубина состава», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Сборная Чехии вышла вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении экс-форварда «Магнитки» Яна Коваржа. Во втором игровом отрезке зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. В третьем периоде преимущество команды Милоша Ржиги укрепил Лукаш Седлак, реализовавший большинство. На последней минуте окончательный счёт установил нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил.
- 10 ноября 2019
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