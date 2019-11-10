Р. Ротенберг: на Евротуре другие скорости. Надеемся, игроки сделали выводы

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил выступление команды на Кубке Карьяла.



«Естественно, поражение разочаровывает. В прошлом году мы выиграли Кубок Карьяла. Однозначно, мы недовольны этим результатом. Но есть и положительные моменты. Мы проверили всех кандидатов, увидели, кто способен играть на этом уровне. Тут совсем другие скорости. Надеемся, что игроки сделали для себя правильные выводы из этих матчей. У нас ещё впереди много игр, и по итогам уже будем смотреть, кто достоин играть за сборную страны.



С учётом того, что в 2022 году состоится Олимпиада, нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов и на этих турнирах идёт проверка, сильнейшие будут играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.