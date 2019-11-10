Новичок «Динамо» Аланов: в России всё по-другому. Пока я не готов физически

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Егор Аланов поделился эмоциями от перехода в московский клуб.



«Я из Новосибирска и там занимался хоккеем до 16 лет. Когда пришло время определяться, решил уехать в Европу. Вначале был в академии «Ред Булл Зальцбург», а затем уже переехал в Швецию, где был весь прошлый год и часть этого. Мне поступило предложение из Европы. Долго размышлял, но решающим фактором стало то, что в Швеции отличная школа защитников. Этот опыт мне был необходим.



Насколько знаю, «Динамо» интересовалось мною ещё летом, но это так и осталось слухами. После вызова в сборную на меня обратили внимание, и я решил, что пришло время вернуться. Здесь всё по-другому. Не буду скрывать, не готов пока физически. В Швеции была иная подготовка. Вообще, последние семь дней я вовсе не тренировался.



Конечно, готов к тому, что могут отправить в фарм-клуб. Прекрасно понимаю, что мне, скорее всего, предстоит это пройти. Нормально к этому отношусь.



Молодёжная сборная? Пока есть шанс попасть на чемпионат мира, буду делать всё от меня зависящее», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».

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