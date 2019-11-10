Купер: «Тампа» выросла за неделю как команда, здесь даже вопросов нет
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о двух победах команды в матчах с «Баффало Сэйбрз», которые состоялись в Стокгольме.
«За эту неделю мы выросли как команда, здесь даже вопросов нет. За вычетом первых десяти минут первого периода и первых десяти второго, всё остальное время мне нравилось то, что мы делали. Меньшинство, с которым у нас до этого были проблемы, выглядело сильно во втором матче. Забили два гола в большинстве. Когда начинаешь выигрывать войну спецбригад, это очень помогает одерживать победы», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
В первом матче «молнии» обыграли «клинков» со счётом 3:2, во втором подопечные Джона Купера одержали победу со счётом 5:3.
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