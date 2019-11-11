Как вы оцениваете выступление сборной России на Кубке Карьяла?

Российская сборная завершила выступление на Кубке Карьяла. Команда Алексея Кудашова закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка. Победителем турнира стала чешская команда, на счету которой восемь баллов. На одно очко меньше набрали финны, а сборная Швеция расположилась на последнем месте с одним баллом.



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