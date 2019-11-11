Крикунов: сразу сказал, что эта сборная России далеко не пройдёт

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал негативные отзывы об игре голкипера бело-голубых Ивана Бочарова в сборной России. В дебютном матче за национальную команду со сборной Финляндии (3:4) Бочаров отразил 18 из 22 бросков, после чего отсутствовал в заявке сборной на матчах со Швецией и Чехией.
«Смотрел за сборной, что наши там наиграют. Когда они туда поехали, я сразу сказал, что эта сборная далеко не пройдёт.
Бочарова раскритиковали в ряде СМИ? Ну, я скажу, что, разумеется, в сборной всегда присутствует волнение. Ведь там же важно взаимодействие с защитниками. Когда вратарь отбивает первый бросок, то ему должна помогать оборона. Там ещё в другой игре Шарипзянов, защитник наш, сидит в воротах, когда гол засчитали, который никто не видел. Где-то с какой-то камеры только его увидели. Но это же работа защитников — все отскоки подбирать и убирать с пятака. Поэтому и у Ивана не всё сложилось хорошо», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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