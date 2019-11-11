Крикунов: «Динамо» старается бороться со СКА. Любая победа – и всё меняется

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о борьбе со СКА за лидерство в дивизионе Боброва.



«Не видел Аланова до его перехода в «Динамо». Но у нас был разговор с Трефиловым ещё весной, мы тогда хотели его подписать, но не получилось. Как-то всё пошло, пошло, и парень оказался в Швеции. Но сейчас сумели договориться и забрать его в «Динамо».



Это игрок для основного состава или для Твери? Нет, нет, нет. Точно не отправлю Аланова в Тверь. Он выглядит очень хорошо, даже получше многих наших защитников.



«Нефтехимик» играет очень командно. Они все очень хорошо работают. Все! От первого до последнего игрока. Они выходят на лёд и на самом деле там работают. Они не катаются, играют без прокатов, везде ищут контакт, стараются навязать силовую борьбу. Хорошие добивания у них на пятаке.



Навязать борьбу СКА за победу в дивизионе? Ну, мы стараемся это делать, стараемся побеждать. К сожалению, не получилось у нас взять ни одного очка в последнем матче. Взяли бы хотя бы очко, и были бы на втором месте. А вообще такое положение, что все близко, все рядом. Любая ошибка, любая победа – и всё меняется. Поэтому пока не о чем говорить по большому счёту», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.