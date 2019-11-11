Плющев: третье место России на Кубке Карьяла не должно вводить в панику

Заслуженный тренер России Владимир Плющев низко оценил уровень судейства на Кубке Карьяла.
«Арбитров на турнирах в Финляндии я сам часто критиковал, работая главным тренером и национальной, и молодёжной, и юниорских сборных России. Так что действия судей в матче между сборными России и Чехии откровением для меня не стали. Другой вопрос, что наши ребята не должны были доводить ситуацию до той, что произошла.
При счёте 0:1 вспомните, сколько у нас было моментов. Да, играли бы основным составом, думаю, что смогли бы обыграть чехов – они ничего сверхъестественного не показали. Тренеров сборной тоже можно понять – нужно смотреть других кандидатов на уровне национальной сборной накануне домашнего этапа Евротура.
Третье место на турнире не должно всех вводить в состояние паники. Всё нормально, идёт планомерная подготовка. А если вернуться к теме судейства, в заключительном матче турнира – сначала гол финнов засчитали после просмотра, затем тренер шведов запросил сам просмотр, после чего гол отменили. Настоящий цирк. И всё это видел полный стадион, шла трансляция на многие страны… Уровень судейства на Кубке Карьяла оставлял желать лучшего», — рассказал Плющев «Чемпионату».
- 11 ноября 2019
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:05
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:39
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:13
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
- 10 ноября 2019
-
23:50