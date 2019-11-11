Плющев: третье место России на Кубке Карьяла не должно вводить в панику

Заслуженный тренер России Владимир Плющев низко оценил уровень судейства на Кубке Карьяла.



«Арбитров на турнирах в Финляндии я сам часто критиковал, работая главным тренером и национальной, и молодёжной, и юниорских сборных России. Так что действия судей в матче между сборными России и Чехии откровением для меня не стали. Другой вопрос, что наши ребята не должны были доводить ситуацию до той, что произошла.



При счёте 0:1 вспомните, сколько у нас было моментов. Да, играли бы основным составом, думаю, что смогли бы обыграть чехов – они ничего сверхъестественного не показали. Тренеров сборной тоже можно понять – нужно смотреть других кандидатов на уровне национальной сборной накануне домашнего этапа Евротура.



Третье место на турнире не должно всех вводить в состояние паники. Всё нормально, идёт планомерная подготовка. А если вернуться к теме судейства, в заключительном матче турнира – сначала гол финнов засчитали после просмотра, затем тренер шведов запросил сам просмотр, после чего гол отменили. Настоящий цирк. И всё это видел полный стадион, шла трансляция на многие страны… Уровень судейства на Кубке Карьяла оставлял желать лучшего», — рассказал Плющев «Чемпионату».

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