Игроки минского «Динамо» руками толкали клубный автобус
Хоккеисты минского «Динамо» толкали автобус руками, сообщает пресс-служба «зубров» в «Твиттере». Генеральный директор Дмитрий Басков сидел за рулём транспортного средства.
Посмотреть видео можно в «твиттере» минского «Динамо».
В настоящий момент белорусский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Перед паузой на первый этап Евротура минчане выдали серию из 11 поражений, повторив тем самым клубный антирекорд, установленный в прошлом сезоне. Последняя победа одержана «зубрами» больше месяца назад — 3 октября. Тогда минчане одолели на своей площадке «Трактор» со счётом 5:3.
Завтра, 12 ноября, подопечные Крэйга Вудкрофта проведут первый матч после паузы. В гости к минчанам приедет «Торпедо» Дэвида Немировски.
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- 11 ноября 2019
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