«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов. Об этом сообщает пресс-служба «звёзд» в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».



Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.



Последним местом работы Зубова был хоккейный клуб «Сочи». 12 октября 2019 года Зубов был отправлен в отставку с должности главного тренера «леопардов».