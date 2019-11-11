Минское «Динамо» внесло защитника Граньяни в список травмированных

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменениях в списке травмированных.



Защитник «зубров» Марк-Андре Граньяни внесён в список, а нападающий Теэму Пулккинен, в свою очередь, окончательно выздоровел и, возможно, попадёт в заявку уже в матче с нижегородским «Торпедо» (12 ноября).



В нынешнем сезоне 32-летний Граньяни принял участие в 21 матче регулярного чемпионата. Он записал на свой счёт пять заброшенных шайб и шесть результативных передач при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени.



На счету 27-летнего Пулккинена девять заброшенных шайб и шесть результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, финский форвард заработал показатель полезности «+6».

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