НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков минувшей недели.



Первой звездой признан голкипер «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон. В трёх матчах прошедшей недели шведский вратарь одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надёжности 1,64.



Второй звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырёх матчах прошедшей недели. Во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» американский хоккеист отдал четыре голевые передачи, тем самым установив личный рекорд.



Замкнул тройку лучших игроков защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. В трёх матчах он забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» защитник впервые в карьере забросил две шайбы.

Мэттьюс — о советах Овечкина: сколько там раз они проигрывали «Питтсбургу»?