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НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели

НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков минувшей недели.

Первой звездой признан голкипер «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон. В трёх матчах прошедшей недели шведский вратарь одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надёжности 1,64.

Второй звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырёх матчах прошедшей недели. Во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» американский хоккеист отдал четыре голевые передачи, тем самым установив личный рекорд.

Замкнул тройку лучших игроков защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. В трёх матчах он забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» защитник впервые в карьере забросил две шайбы.

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