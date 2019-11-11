НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков минувшей недели.
Первой звездой признан голкипер «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон. В трёх матчах прошедшей недели шведский вратарь одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надёжности 1,64.
Второй звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырёх матчах прошедшей недели. Во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» американский хоккеист отдал четыре голевые передачи, тем самым установив личный рекорд.
Замкнул тройку лучших игроков защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. В трёх матчах он забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» защитник впервые в карьере забросил две шайбы.
- 11 ноября 2019
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