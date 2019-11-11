Самсонов будет защищать ворота «Вашингтона» во встрече с «Аризоной»
Голкипер Илья Самсонов займёт место в воротах команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (12 ноября, 03:00 мск). Об этом информирует пресс-служба столичной команды в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 22-летний вратарь провёл шесть матчей. Он одержал пять побед, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,38 шайбы за игру. Предыдущий матч россиянин провёл 3 ноября с «Калгари Флэймз» (4:2). Он помог команде одержать победу, отразив 25 бросков из 27. Самсонов проводит первый сезон в НХЛ.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В 18 матчах регулярного чемпионата подопечные Тодда Рирдена набрали 29 очков. Победная серия столичного клуба насчитывает шесть матчей.
Рирден: Самсонов будет основным вратарём в НХЛ. Вопрос лишь в том, когда
- 11 ноября 2019
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