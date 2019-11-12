Бадюков: когда вернутся лидеры, у «Трактора» появится положительный результат

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах «Трактора».
«Должен ли прогрессировать Василий Демченко? Игра вратарей — это одна из причин, из-за которых у «Трактора» не получилось начало сезона. Если у команды что-то не получалось, то Демченко нужно было выручать и больше работать над собой. Вообще, основная причина неудачного выступления — это большое число травмированных, которое образовалось в результате долгого выезда в начале сезона. Физическое состояние команды просело, пошли травмы, и в результате сейчас в лазарете команды находится сразу несколько человек.
Когда вернутся лидеры, которые будут играть в большинстве, у «Трактора» появится положительный результат. Что касается смены тренера, то она всегда является хорошим эмоциональным всплеском для команды. Но насколько его хватит? Обычно команда на этом фоне хорошо проводит два-три матча. Посмотрим, как «Трактор» поработал в перерыве. Сейчас для челябинцев самое главное — дождаться травмированных игроков», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 12 ноября 2019
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