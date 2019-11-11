Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».



Причиной такого решения послужили заявления 85-летнего Черри в программе «Уголок тренера».



11 ноября ежегодно отмечается День памяти павших. Он посвящён памяти военнослужащих, погибших в вооружённых конфликтах. В народе этот праздник известен как Маковый день. В ноябре тренеры и руководители клубов НХЛ прикрепляют к пиджаку красный мак. Черри обратился к иммигрантам в Торонто, которые «не потратили пару баксов» на приобретение символа праздника.



«Люди, вам нравится наш образ жизни, наше молоко, наш мёд. Как минимум вы можете потратить пару баксов на приобретение мака. Ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», — сказал Черри.



После такого заявления Черри подвергли критике. Тысячи канадцев требовали его увольнения с телеканала. Высказывания Черри приравняли к расизму.

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