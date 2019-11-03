Дона Черри призывают уволиться с ТВ за неуважение к травме Сабурена

Известный североамериканский телеведущий канала Sportsnet Дон Черри стал объектом жёсткой критики. По мнению многих, во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Оттавой Сенаторз» (5:2) Черри в своей специальной рубрике «Уголок тренера» неуважительно высказался в адрес травмированного форварда «Сенаторз» Скотта Сабурена.

Напомним, игрок «Оттавы», столкнувшийся с Дэвидом Бэкесом, потерял сознание и был эвакуирован на носилках, а матч был прерван на десять минут. Однако Черри в прямом эфире охарактеризовал это так: «Его же просто вырубили». Когда же партнёр Черри по передаче Рон Маклин начал рассказывать подробности, что Сабурен пришёл в себя и может двигать конечностями, Черри рассмеялся и несколько раз с улыбкой переспросил: «Что? Что?».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Раньше любил Дона Черри. Но теперь игра прошла мимо него. Фраза: «Его же просто вырубили»… Это то же самое, как если бы моему отцу позволили в последний год жизни водить машину, хотя у него было сотрясение мозга и слабоумие. Пора уходить», — отметил игрок в американский футбол Рэнди Шеврир.

Вас показывают по национальному телевидению, а вы смеётесь над опасными травмами головы и трещите ерунду. Святость Дона Черри просто обескураживает», — добавил обозреватель ESPN Дмитрий Филипович.

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