«Вашингтон» — «Аризона»: мощный силовой приём Орлова на Гарланде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Завершился первый период, счёт — 1:0 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В начале первого периода нападающий «Аризоны» Конор Гарланд вошёл в зону атаки, но был остановлен мощным силовым приёмом, который провёл защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.

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