Тренер «Аризоны»: боже мой, как же хорош сегодня был Кузнецов
Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 Б) отметил в составе «столичной» команды Евгения Кузнецова.
«У «Вашингтона» столько мастерства. Кузнецов. Боже мой, как же хорош он был сегодня», — приводит слова Токкета журналист Том Гулитти.
Евгений Кузнецов оформил дубль в этом матче, также на его счету показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду.
В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.
Реакция Кузнецова на празднование фанатами его хет-трика, когда забил Оши. Видео
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