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Армстронг рассказал, почему Костин не получает вызов в «Сент-Луис»

Армстронг рассказал, почему Костин не получает вызов в «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, почему российский нападающий Клим Костин не получает вызов в основную команду.

«Костин забил гол, когда я был на матче «Сан-Антонио». И в прошлой игре он снова отличился. Он получил шанс в НХЛ. Он прогрессирует. Мы верим в этих молодых парней. АХЛ – это мужская лига, и мы уважаем это. Однако мы смотрим на ветеранов, которые могут нам помочь. Если они не смогут это сделать, а наша молодёжь будет сильнее, значит, они лучше», — приводятся слова Армстронга в «твиттере» журналиста Джереми Рутерфорда.

В нынешнем сезоне Клим Костин провёл за «Сан-Антонио», фарм-клуб «Сент-Луиса», 13 матчей, в которых набрал 8 очков, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.

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