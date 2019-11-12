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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

11 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей. В них приняли участие семь представителей России.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду. В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Форвард «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников провёл на площадке чуть меньше 10 минут и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «+1». Защитник Никита Зайцев получил 21 минуту и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с полезностью «-1».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»32 из 3591,43:4 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100710-25.31
Кузнецов (н)«Вашингтон»2+0+2051050%23.28
Наместников (н)«Оттава»0+0+10022-09.56
А. Свечников (н)«Каролина»0+2+30131-12.45
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10004-21.55
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10211-23.56
Овечкин вышел на чистое 39-е место по очкам в НХЛ, превзойдя Кросби
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