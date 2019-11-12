Мифтахов: было важно не потухнуть, а завестись. Сборная России показала характер

Голкипер молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал победу в четвёртом матче Суперсерии-2019 с командой юниорской лиги Онтарио (3:2 Б, 2-2).

«Всегда нужно играть до конца. Парни — молодчики. Игра была напряжённая, два периода — 0:1, потом сравняли, потом ошиблись, но не бросили играть. Было важно не потухнуть, а наоборот завестись — это получилось. В овертайме было видно, как агрессивно парни шли на ворота. Тот пропущенный гол нам придал сил. Показали характер и вытащили игру. Я верил в победу, был уверен в своих силах и в команде. Было на уме одно — всё получится.

У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной. Состояние отличное. Мы все здесь готовы — и до сбора ребята готовились самостоятельно по программам, которые нам дали, и в клубах, потом провели хороший сбор. Завтра день перерыва и будем продолжим серию. Сегодня игра показала, что мы можем играть от начала и до конца. Думаю, эта победа придаст сил", — цитирует Мифтахова пресс-служба ФХР.