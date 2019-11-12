А. Юдин — о матче со СКА: надо напомнить родному региону о себе

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

«Надо напомнить родному региону о себе. Не секрет, что у каждого в большом хоккее есть своя дополнительная мотивация. Уже пообещал нашим защитникам, что если правильно сыграем со СКА, то все претензии к ним снимаются.

С одной стороны, штаб СКА работал в сборной, а многие игроки участвовали в Евротуре, потеряли много сил. С другой стороны, в эмоциональном плане у команды была возможность отдохнуть и перезагрузиться. Для нас самое главное, что в Хабаровске ажиотаж, все ждут в гости интересного соперника, все хотят показать товар лицом. Нашим верным болельщикам, всему Дальнему Востоку завтра точно не будет скучно.

Хабаровск внимательно смотрел Кубок Карьяла, болел за нашу национальную команду. Наиболее внимательно разобрали последний матч Евротура Россия — Чехия. Убедились в том, что воспитанник хабаровского хоккея защитник Артём Зуб становится лидером национальной команды.



Также отметили для себя братьев Зогорна. У нас в «Амуре» Томаш в основном забивной форвард, а вот в сборной является агрессором, силовым лидером команды. То же самое скажу о Гинеке Зогорне — против российской сборной он был одним из лучших в борьбе у бортов, не уступил ни одной шайбы, в одной смене провёл даже два силовых приёма. Интересно», — цитирует Юдина Russia-Hockey.