СКА отправился на дальневосточный выезд. Мельничук — вне состава

СКА отправился на дальневосточный выезд, в течение которого проведёт три матча регулярного чемпионатат КХЛ.
13 ноября в Хабаровске подопечные Алексея Кудашова встретятся с «Амуром», 15 ноября в Пекине проведут встречу с «Куньлунем», а 17 ноября во Владивостоке сыграют с «Адмиралом».
Не попал в заявку «армейской» команды голкипер Алексей Мельничук.
На выезд отправились следующие игроки:
вратари: Максим Гибадуллин, Александр Самонов, Магнус Хелльберг;
защитники: Антон Белов, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Игорь Ожиганов, Давид Рундблад, Динар Хафизуллин;
нападающие: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Ярно Коскиранта, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Владимир Ткачёв, Артем Швец-Роговой, Наиль Якупов.
- 12 ноября 2019
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